Traffico Roma del 21-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI RALLENTA, AL MOMENTO
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA L’ALLACCIAMENTO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
E LO SVINCOLO DI VIA APPIA.
IN ENTRATA IN CITTA’ PRIMI DISAGI SULLE VIE D’INGRESSO.
SI RALLENTA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE:
LUNGO VIA AURELIA, FINO A VIA AURELIA ANTICA,
SU VIA CASSIA, SINO A VIA DI GROTTAROSSA,
SULLA VIA FLAMINIA, FINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO.
SULLA VIA SALARIA, INVECE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO GIA’ INTENSO E RALLENTATO POI:
LUNGO LA VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA VIA FILIPPO FIORENTINI SINO
ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST,
SULLA VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE CAPANNELLE E
SU VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA.
INFINE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI,
TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E ALL’ALTEZZA DELLA VIA SALARIA IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma