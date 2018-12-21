Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DA VIA CASILINA ALLO SVINCOLO DI VIA
TUSCOLANA.
RIPERCUSSIONI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DA VIA APPIA E SULLA
STESSA VIA TUSCOLANA, IN DIREZIONE CENTRO, DA PONTE LINARI.
IN ENTRATA IN CITTA’ PRIMI RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE D’INGRESSO.
A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE:
LUNGO VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA, FINO A PIAZZA IRNERIO,
SU VIA CASSIA, SINO A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA VIA FLAMINIA, FINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO.
SULLA VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO GIA’ INTENSO E RALLENTATO POI:
LUNGO LA VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA TOR CERVARA
SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST,
SULLA VIA APPIA, DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE E SU VIA
PONTINA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMAE POI DA SPINACETO ALL’EUR.
INFINE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI,
TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E DA VIA DELLE VALLI A
VIA SALARIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma