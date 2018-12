Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA

E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO CASILINA ALLO

SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A

PARTIRE DA VIA LAURENTINA E SULLA STESSA VIA TUSCOLANA, IN DIREZIONE

CENTRO, DA PONTE LINARI.

INOLTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA ANCHE TRA LA ROMA-

FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.

IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE D’INGRESSO.

A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE:

LUNGO VIA AURELIA, FINO A PIAZZA IRNERIO,

SU VIA CASSIA, SINO A VIA DEI DUE PONTI,

SULLA VIA FLAMINIA, FINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO.

SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICO GIA’ INTENSO E RALLENTATO POI:

LUNGO LA VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA TOR CERVARA

SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST,

SULLA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE E

SU VIA PONTINA, POI DA TOR DE’ CENCI ALL’EUR.

CODE POI SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL GRA E POI DA VIA

IDROVORE DELLA MAGLIANA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

INFINE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI,

TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E DA VIA NOMENTANA A

VIA SALARIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma