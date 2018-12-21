Traffico Roma del 21-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA, TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA
E POI SI STA IN CODA, PER UN INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO CASILINA ALLO
SVINCOLO DI VIA TUSCOLANA.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A
PARTIRE DA VIA LAURENTINA E SULLA STESSA VIA TUSCOLANA, IN DIREZIONE
CENTRO, DA PONTE LINARI.
INOLTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA ANCHE TRA LA ROMA-
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE D’INGRESSO.
A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE:
LUNGO VIA AURELIA, FINO A PIAZZA IRNERIO,
SU VIA CASSIA, SINO A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA VIA FLAMINIA, FINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO.
SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO GIA’ INTENSO E RALLENTATO POI:
LUNGO LA VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA TOR CERVARA
SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST,
SULLA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE E
SU VIA PONTINA, POI DA TOR DE’ CENCI ALL’EUR.
CODE POI SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL GRA E POI DA VIA
IDROVORE DELLA MAGLIANA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
INFINE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI,
TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E DA VIA NOMENTANA A
VIA SALARIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma