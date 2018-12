Traffico Roma del 21-12-2018 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 MG

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA TUSCOLANA

SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI TOR BELLA MONACA.

RIPERCUSSIONI:

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA E

SU VIA TUSCOLANA, IN DIREZIONE CENTRO, DA PONTE LINARI.

PER TRAFFICO INTENSO INVECE RALLENTAMENTI E CODE:

SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA FLAMINIA E

POI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E VIA TIBURTINA E

SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA APPIA.

TRAFFICO SOSTENUTO ANCORA VERSO IL CENTRO:

SU VIA CASSIA, DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI,

SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA FINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO.

SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE EST.

SU VIA NOMENTANA, DA VIA KANT ALLA TANGENZIALE EST.

CODE POI SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO NEI PRESSI DEL GRA SULLA COMPLANARE

E POI DALL’ANSA DEL TEVERE FINO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

INFINE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA VERSO

SAN GIOVANNI, DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E

DA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO

OLIMPICO DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA.

SEGNALIAMO POI TRE INCIDENTI AVVENUTI IN:

LARGO XXI APRILE,

VIA TERME DI TRAIANO,

VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, ALTEZZA VIALE CITTA’ D’EUROPA.

