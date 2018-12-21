Traffico Roma del 21-12-2018 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE STA MIGLIORANDO MA RIMANGONO
RALLENTAMENTI E CODE:
SULLA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E VIA NOMENTANANA;
MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA.
VERSO IL CENTRO:
SU VIA CASSIA, SI RALLENTA DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA VIA FLAMINIA, SI STA IN CODA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA E DA QUI SI
RALLENTA FINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO.
CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE EST.
COSI COME SU VIA NOMENTANA, DA VIA KANT ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA VERSO SAN
GIOVANNI, DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E
DA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA.
SEGNALIAMO POI UNA SERIE DI INCIDENTI AVVENUTI IN:
VIA DI BOCCEA, NEI PRESSI DI VIA GREGORIO XI,
VIA ORILO ROMANO, ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI.
LARGO XXI APRILE,
VIA TERME DI TRAIANO,
LARGO GAETANO LA LOGGIA,
VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, ALTEZZA VIALE CITTA’ D’EUROPA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma