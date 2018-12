Traffico Roma del 21-12-2018 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO:

SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA TUSCOLANA E

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E

PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA

SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO

ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA E NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO ALLA A24 ROMA-

TERAMO E POI DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE

VERSO SAN GIOVANNI.

VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA ANCHE SU VIA CILICIA E

LUNGO VIA APPIA, TRA LE STAZIONE METRO COLLI ALBANI E FURIO CAMILLO.

IN CENTRO SI STA IN CODA SUI LUNGOTEVERE TOR DE’ CENCI E POI ALTOVITI-TOR

DI NONA-MARZIO.

SU VIA DI BOCCEA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA FORTE BOCCEA E PIAZZA

IRNERIO.

NON DISTANTE SI STA IN CODA SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI,

NEI PRESSI DEL GEMELLI, IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE.

INFINE NEI PRESSI DI PIAZZALE FLAMINIO SEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO IN

VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma