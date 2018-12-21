Traffico Roma del 21-12-2018 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO:
SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA ROMA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, A CAUSA
DI UN INCIDENTE
PER UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
SI SONO FORMATE QUINDI LUNGHE CODE IN DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA TOR
CERVARA.
RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE, IN PARTICOLARE SULLA TANGENZIALE
EST NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO ALLA ROMA-TERAMO E NELLE VIE CONFLUENTI A
PORTA MAGGIORE.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO:
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIA SALARIA IN QUESTA DIREZIONE.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CONSUETE CODE IN USCITA,
PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
INFINE SEGNALIAMO LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DI VIGNA STELLUTI,
FRA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI E VIA POMPEO NERI A CAUSA DI UNA VORAGINE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma