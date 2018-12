Traffico Roma del 21-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO:

SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA ROMA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO, A CAUSA

DI UN INCIDENTE

PER UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,

TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.

SI SONO FORMATE QUINDI LUNGHE CODE IN DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA TOR

CERVARA.

RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE, IN PARTICOLARE SULLA TANGENZIALE

EST NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO ALLA ROMA-TERAMO E NELLE VIE CONFLUENTI A

PORTA MAGGIORE.

TRAFFICO INTENSO CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO:

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIA SALARIA IN QUESTA DIREZIONE.

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CONSUETE CODE IN USCITA,

PER I NOTI LAVORI IN CORSO.

INFINE SEGNALIAMO LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DI VIGNA STELLUTI,

FRA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI E VIA POMPEO NERI A CAUSA DI UNA VORAGINE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma