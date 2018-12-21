Traffico Roma del 21-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATE
LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE.,
PROSEGUENDO CI SONO CODE PER TRAFFICO DALLA TRIONFALE A VIA SALARIA, DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA TIBURTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TUSCOLANA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA.
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA
VITORCHIANO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE GRA
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO
ALL’ALTEZZA DI TOR DI QUINTO: CI CONO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A
VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI;
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA NOMENTANA A
VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
ANCORA CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE A CAUSA DELL’INCIDENTE I DI
QUESTA MATTINA CON UN VEICOLO IN FIAMME ; „RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON
INCOLONNAMENTI DA VIALE TOGLIATTI A PORTONACCIO.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SU
VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, VIA DRUSO, VIA CILICIA.
IN CENTRO SONO IN CORSO DUE MANIFESTAZIONI IN VIA MOLISE ED IN PIAZZA
VIDONI; POSSIBILI I DISAGI NELLE AREE CIRCOSTANTI.
INFINE RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO A
VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO PER LAVORI ED IN DIREZIONE OPPOSTA
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA PER UN INCIDENTE ORA RIMOSSO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma