Traffico Roma del 21-12-2018 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ANCORA LUNGHE
CODE PER UN INCIDENTE DALLA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE.,
PROSEGUENDO SI RALLENTA CON CODE PER UN SECONDO INCIDENTE DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA PISANA, ED ANCORA DA VIA DI BOCCEA AVIA TRIONFALE,
DI SEGUITO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA TRIONFALE ALLA
SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA.
RIAPERTO IL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA L’AQUILA CHIUSO DA QUESTA MATTINA
PER UN VEICOLO IN FIAMME DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL
CENTRO.
PER INCIDENTE E’ CHIUSO L’INTERO TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
IN DIREZIONE VIA SALARIA; CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI.
PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEL FORO
ITALICO; L’INCIDENTE E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR DI QUINTO: CI
CONO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI;
INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE DA VIA
VITORCHIANO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA NOMENTANA A
VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA E DA L. SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTERNSE TUTO IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI
IN CENTRO SONO IN CORSO DUE MANIFESTAZIONI IN VIA MOLISE ED IN PIAZZA
VIDONI; POSSIBILI I DISAGI NELLE AREE CIRCOSTANTI.
INFINE RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO A
VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO PER LAVORI ED IN DIREZIONE OPPOSTA
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA .
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma