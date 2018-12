Traffico Roma del 21-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB

DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ANCORA LUNGHE

CODE PER UN INCIDENTE DALLA VIA ARDEATINA FINO ALLA VIA DEL MARE.,

PROSEGUENDO SI RALLENTA CON CODE PER UN SECONDO INCIDENTE DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA PISANA, ED ANCORA DA VIA DI BOCCEA AVIA TRIONFALE,

DI SEGUITO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA TRIONFALE ALLA

SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA VIA APPIA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA.

RIAPERTO IL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA L’AQUILA CHIUSO DA QUESTA MATTINA

PER UN VEICOLO IN FIAMME DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL

CENTRO.

PER INCIDENTE E’ CHIUSO L’INTERO TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

IN DIREZIONE VIA SALARIA; CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI.

PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEL FORO

ITALICO; L’INCIDENTE E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR DI QUINTO: CI

CONO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI;

INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE DA VIA

VITORCHIANO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA NOMENTANA A

VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

ROMA L’AQUILA E DA L. SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTERNSE TUTO IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI

IN CENTRO SONO IN CORSO DUE MANIFESTAZIONI IN VIA MOLISE ED IN PIAZZA

VIDONI; POSSIBILI I DISAGI NELLE AREE CIRCOSTANTI.

INFINE RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO A

VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO PER LAVORI ED IN DIREZIONE OPPOSTA

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA .

