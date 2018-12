Traffico Roma del 21-12-2018 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA CASSIA ALLA SALARIA,

DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A VIA CASILINA E ANCHE A CAUSA DI UN PRECEDENTE

INCIDENTE DALLA VIA APPIA ALLA VIA DEL MARE

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA

TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLAA24 ROMA L’AQUILA CI SONO FILE DA VIA FILIPPO

FIORENTINIO AL BIVIOPER LA TANG. EST E IN DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI E

CODEA TRATTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI ROMA.

PER INCIDENTE E’ANCORA CHIUSO L’INTERO TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

IN DIREZIONE VIA SALARIA; CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI.

PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI;

PER INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI A VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO E PER TRAFFICO

INTENSO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA L. SETTIMIO

PASSAMONTI A VIALE CASTERNSE TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

PER ALTI INCIDENTI SI RALLENTA CON CODE:

A PRIMAVALLE SU VIA MATTIA BATTISTINI AL BIVIO CON VIA CARDINALE MASSIMI

VERSO VIA BOCCEA,

VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,

SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA VITORCHIANO A VIA DEI DUE PONTI IN

ALL’EUR SU VIALE DEL TINTORETTOALL’ALTEZZA DI VIA ANDREA DEL CASTAGNO

IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO CON CODE DA VIA ISACCO NEWTON A VIA

DELL AMAGLIANA VERSO L’EUR.

INFINE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DA VIA

C. COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO,

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma