Traffico Roma del 21-12-2018 ore 18:30

chiusa al traffico la galleria giovanni xxiii verso via salaria per un

incidente, coinvolti 4 veicoli. ripercussioni al traffico sulle strade

limitrofe con forti rallentamenti in via della pineta sacchetti, via

trionfale, via di torrevecchia e via del forte trionfale

per l’intenso traffico incolonnamenti lungo via del foro italico verso via

salaria, proseguendo sulla tangenziale verso san giovanni auto incolonna

tra via salaria e via nomentana e tra via tiburtina e il bivio per la a24,

nel senso opposto verso lo stadio incolonnamenti per un incidente tra via

dei monti tiburtini e via delle valli

sul tratto urbano della a24 code dalla tangenziale al raccordo e da

portonaccio alla tangenziale

sul raccordo aNULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

VIA DELLA PISANA-ROMANINA , PRENESTINA TIBURTINA; PER QUANTO RIGUARDA

L’ANELLO INTERNO , CODE TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE-SALARIA, BUFALOTTA

PRENESTINA

PROBLEMI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON VERSO L’EUR,

LA CAUSA UN INCIDENTE

DISAGI IN VIA DEL TINTORETTO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA ANDREA DEL

CASTAGNO

ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA NEI PRESSI DI LA STORTA CON CONSEGUENTI

INCOLONNAMENTI

CODE IN VIA CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER UN INCIDENTE NEI

PRESSI DI VIA CALTAGIRONE

questa sera orario lungo per le tre linee metropolitane con l’ultima corsa

all’1.30. sulla metro a chiusa la fermata repubblica, dunque i treni

transitano senza fermare. orario lungo anche per il tram 8, in servizio

fino alle 3 di notte

