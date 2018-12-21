Traffico Roma del 21-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA
PRENESTINA E DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA
TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON CODE DA PORTONACCIO
ALLATANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO VERSO
FUORI CITTA’
RIAPERTA LA TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN
INCIDENTE VERSO VIA SALARIA. ANCORA DISAGI ALTRAFFICO SULLE STRADE
LIMITROFE CON FORTI RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA
TRIONFALE, VIA DI TORREVECCHIA E VIA DEL FORTE TRIONFALE
PER L’INTENSO TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE LUNGO VIA DEL FORO ITALICO
VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI CODE DA
VIA SALARIA A VIA NOMENTANA E DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24; NEL
SENSO OPPOSTO VERSO LO STADIO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA VIA DEI
MONTI TIBURTINI E VIA DELLE VALLI
INFINE A SUD DELLA CAPITALE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI E
CODE PER LAVORI DA VIA C. COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE
FIUMICINO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma