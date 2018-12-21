Traffico Roma del 21-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA ED
ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA.
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI
SI RALLENTA CON CODE DA VIA SALARIA A VIA NOMENTANA E DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA ;
NEL SENSO OPPOSTO VERSO LO STADIO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN
INCIDENTE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DELLE VALLI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO
DAPORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E CODEA TRATTI DA
PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
A SUD DELLA CAPITALE CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C.
COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
QUESTA SERA ORARIO LUNGO PER LE TRE LINEE METROPOLITANE CON L’ULTIMA CORSA
ALL’1.30. SULLA METRO A CHIUSA LA FERMATA REPUBBLICA, DUNQUE I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARE. ORARIO LUNGO ANCHE PER IL TRAM 8, IN SERVIZIO
FINO ALLE 3 DI NOTTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma