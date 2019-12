Traffico Roma del 21-12-2019 ore 09:00

Continua ad essere scarsa la ciRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,

qualche rallentamento è segnalato sulla tangenziale est tra via delle valli

e via dei monti tiburtini in direzione san giovanni: oltre al traffico si è

verificato anche un lieve incidente.

A PARTIRE Dalle 10:00 chiusura DI Piazza Santa Maria Consolatrice per

CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL “presepe Vivente”.

Dalle ore 10.30 alle ore 18.30 in Piazza del Popolo, lato Pincio,

manifestazione CON LA partecipazione di circa 250 persone.

Dalle ore 11.00 alle 14.00 IN ZONA CASTEL DI LEVA ALTRA MANIFESTAZIONE in

piazzale Don Umberto Terenzi: prevista la partecipazione di circa 300

persone. Possibili disagi nell’area circostante.

in vigore il Piano della Mobilità per lo shopping di Natale: OGGI e DOMANI,

domenica 22 dicembre, più corse sulle metro A, B E B1, e tra le 10,30 e le

20,30 sulle principali linee di bus che raggiungono il Centro e le vie

commerciali.

RICORDIAMO CHE In Centro è ATTIVA, tutti i giorni, tra le 10:30 e le 20:00,

una navetta “Shopping”. Capolinea a Porta Pinciana.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma