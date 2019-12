Traffico Roma del 21-12-2019 ore 10:30

INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA

ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: IL

TUNNEL È TEMPORANEAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO E CI SONO CODE CONSEGUENTI

SULLA TANG.EST A PARTIRE DALLA SALARIA.

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR DI

QUINTO E CORSO FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO A CAAUSA DELLA PRESENZA DI

RAMI CADUTI SULLA CARREGGIATA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

A PARTIRE DALLE 10:00 CHIUSURA DI PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE PER

CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL “PRESEPE VIVENTE”.

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 18.30 IN PIAZZA DEL POPOLO, LATO PINCIO,

MANIFESTAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 250 PERSONE.

DALLE ORE 11.00 ALLE 14.00 IN ZONA CASTEL DI LEVA ALTRA MANIFESTAZIONE IN

PIAZZALE DON UMBERTO TERENZI: PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300

PERSONE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLA

CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO

XII. DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN VIA DELLA TRASPONTINA, PIAZZA

PIO XII, LARGO DEL COLONNATO, VIA DEI CAVALIERI DI SANTO SEPOLCRO, BORGO

SANTO SPIRITO, VIA PAOLO VI E VIA DEI PENITENZIERI; ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma