Traffico Roma del 21-12-2019 ore 10:30
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INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA
ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: IL
TUNNEL È TEMPORANEAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO E CI SONO CODE CONSEGUENTI
SULLA TANG.EST A PARTIRE DALLA SALARIA.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR DI
QUINTO E CORSO FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO A CAAUSA DELLA PRESENZA DI
RAMI CADUTI SULLA CARREGGIATA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
A PARTIRE DALLE 10:00 CHIUSURA DI PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE PER
CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL “PRESEPE VIVENTE”.
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 18.30 IN PIAZZA DEL POPOLO, LATO PINCIO,
MANIFESTAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 250 PERSONE.
DALLE ORE 11.00 ALLE 14.00 IN ZONA CASTEL DI LEVA ALTRA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZALE DON UMBERTO TERENZI: PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300
PERSONE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLA
CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO
XII. DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN VIA DELLA TRASPONTINA, PIAZZA
PIO XII, LARGO DEL COLONNATO, VIA DEI CAVALIERI DI SANTO SEPOLCRO, BORGO
SANTO SPIRITO, VIA PAOLO VI E VIA DEI PENITENZIERI; ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma