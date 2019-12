Traffico Roma del 21-12-2019 ore 11:30

rallentamenti per incidente lungo Corso d’Italia fra Piazzale Brasile e

Uscita per Via Campania in direzione di Viale di Castro Pretorio.

nel rione san saba chiusura temporanea di Viale di Porta Ardeatina, fra

Largo Chiarini Giovanni e Piazzale Ostiense per la presenza di alberi sulla

carreggiata.

incidente su Ponte Mazzini all’altezza del Lungotevere Gianicolense,

inevitabili i rallentamenti.

sulla Via Salaria TRAFFICO RALLENTATO fra la Tangenziale Est e l’Aeroporto

dell’Urbe in direzione gra

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E LA VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE DALLA POTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA

SUD, mentre in interna si rallenta dall’oSpedale sant’andrea a castel

giubileo.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma