Traffico Roma del 21-12-2019 ore 13:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLO SVINCOLO DELL’
ARDEATINA FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER
UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE FLAMINIO E PIAZZALE
BRASILE DIREZIONE PIAZZA FIUME. UN ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VIBO MARIANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE. UN TERZO INCIDENTE IN VIALE DELLE TRE FONTANE RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA VAL FIORITA.
TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIALE
DI PORTA ARDEATINA TRA LARGO CHIARINI GIOVANNI E PIAZZALE OSTIENSE NLLE
DUE DIREZIONI.
FINO ALLE ORE 18.30 IN PIAZZA DEL POPOLO, LATO PINCIO, MANIFESTAZIONE CON
LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 250 PERSONE.
MENTRE FINO ALLE 14.00 IN ZONA CASTEL DI LEVA ALTRA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZALE DON UMBERTO TERENZI: PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300
PERSONE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma