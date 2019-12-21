RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 21-12-2019 ore 14:30

di - 21 Dicembre 2019 - 14:30

Più informazioni su


SUL RACCORDO ANULARE  CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLO SVINCOLO DELL’
ARDEATINA  FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER
UN INCIDENTE  SU VIALE DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE FLAMINIO E PIAZZALE
BRASILE DIREZIONE PIAZZA FIUME. UN ALTRO INCIDENTE  SU VIA CASSIA
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VIBO MARIANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE. UN TERZO INCIDENTE IN VIALE DELLE TRE FONTANE  RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA VAL FIORITA.
TEMPORANEAMENTE CHIUSA  PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA  VIALE
DI PORTA ARDEATINA TRA LARGO CHIARINI GIOVANNI E PIAZZALE  OSTIENSE NLLE
DUE DIREZIONI.
FINO ALLE ORE 18.30 IN PIAZZA DEL POPOLO, LATO PINCIO, MANIFESTAZIONE CON
LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 250 PERSONE.
MENTRE FINO ALLE 14.00 IN ZONA CASTEL DI LEVA ALTRA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZALE DON UMBERTO TERENZI: PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300
PERSONE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su