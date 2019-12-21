Traffico Roma del 21-12-2019 ore 17:30
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POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA PIAVE.
NELLA ZONA DI CASALBERTONE CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA SANTA MARIA
CONSOLATRICE PER UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PRESEPE VIVENTE.
AL LIDO DI OSTIA CHIUSA LARGO DELLE SIRENE FRA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI
E VIA DELLE SIRENE.
IN VIGORE IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LO SHOPPING DI NATALE: OGGI E DOMANI,
DOMENICA 22 DICEMBRE, PIÙ CORSE SULLE METRO A, B E B1, E TRA LE 10,30 E LE
20,30 SULLE PRINCIPALI LINEE DI BUS CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE
COMMERCIALI.
RICORDIAMO CHE IN CENTRO È ATTIVA, TUTTI I GIORNI, TRA LE 10:30 E LE 20:00,
UNA NAVETTA “SHOPPING”. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma