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Traffico Roma del 21-12-2019 ore 17:30

di - 21 Dicembre 2019 - 17:30

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POSSIBILI  RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE   IN VIA PIAVE.
NELLA ZONA DI CASALBERTONE  CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA SANTA MARIA
CONSOLATRICE PER UNA MANIFESTAZIONE  DENOMINATA PRESEPE VIVENTE.
AL LIDO DI OSTIA CHIUSA  LARGO DELLE SIRENE FRA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI
E VIA DELLE SIRENE.
IN VIGORE IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LO SHOPPING DI NATALE: OGGI E DOMANI,
DOMENICA 22 DICEMBRE, PIÙ CORSE SULLE METRO A, B E B1, E TRA LE 10,30 E LE
20,30 SULLE PRINCIPALI LINEE DI BUS CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE
COMMERCIALI.
RICORDIAMO CHE IN CENTRO È ATTIVA, TUTTI I GIORNI, TRA LE 10:30 E LE 20:00,
UNA NAVETTA “SHOPPING”. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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