Traffico Roma del 21-12-2019 ore 19:30
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CODE PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA ALTEZZA DELL’IPPODROMO DELLE
CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTIO URBANO DELLA A24.
NELLA ZONA DI CASALBERTONE CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA SANTA MARIA
CONSOLATRICE PER UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PRESEPE VIVENTE.
AL LIDO DI OSTIA CHIUSA LARGO DELLE SIRENE FRA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E
VIA DELLE SIRENE.
IN VIGORE IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LO SHOPPING DI NATALE: OGGI E DOMANI,
DOMENICA 22 DICEMBRE, PIÙ CORSE SULLE METRO A, B E B1, E TRA LE 10,30 E LE
20,30 SULLE PRINCIPALI LINEE DI BUS CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE
COMMERCIALI.
RICORDIAMO CHE IN CENTRO È ATTIVA, TUTTI I GIORNI, TRA LE 10:30 E LE 20:00,
UNA NAVETTA “SHOPPING”. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma