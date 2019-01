Traffico Roma del 22-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 07.20 DR

COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO INIZIA AD

ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO

A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIR.ROMA SUD E LAURENTINA;

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE

DEL CENTRO CITTÀ CODA DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;

NEI PRESSI DI PORTAPORTESE, TRAFFICO RALLENTATO IN VIA INDUNO PER UN

INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ VIALE TRASTEVERE

IN PROGRAMMA QUESTA MATTINA A PARTIRE DALLE 08.30 UN CONCORSO PRESSO LA

NUOVA FIERA DI ROMA, POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO, SULLA VIA PORTUENSE

E STRADE ADIACENTI;

NEL POMERIGGIO, TRA LE 15 E LE 19 È PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE NEL CENTRO

STORICO IN PIAZZA VIDONI. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI IN TUTTA LE

STRADE ADIACENTI IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

AL RIONE COLONNA CONTINUA A ESSERE CHIUSA VIA FRANCESCO CRISPI TRA VIA DEI

DUE MACELLI E VIA CAPO LE CASE PER LAVORI ALLE CONDOTTURE D’ACQUA.

