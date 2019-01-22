Traffico Roma del 22-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 07.50 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
C’E’ MOLTO TRAFFICO QUESTA MATTINA SULLE STRADE DELLA CAPITALE E COMPLICE
LA PIOGGIA, NON MANCANO I PROBLEMI.
SIULLA VIA SALARIA SI STANNO FORMANDO CODE DASETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE
VERSO IL CENTRO PER UN CANTIERE PRESENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO R CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E LAURENTINA;
MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE
DEL CENTRO CITTÀ CODA DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;
NEI PRESSI DI PORTAPORTESE, TRAFFICO RALLENTATO IN VIA INDUNO PER UN
INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ VIALE TRASTEVERE
TRAFFICCATA CON CODE LA VIA AURELIA DA MALAGROTTA AL BIVIO PER L’AURELIA
ANTICA
IN PROGRAMMA QUESTA MATTINA A PARTIRE DALLE 08.30 UN CONCORSO PUBBLICO
PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA, PER LA NUMEROSA PRESENZA DI PARTECIPANTI
NON SI ESCLUDONO DIFFICOLT’ DI TRANSITO SULLA VIA PORTUENSE E STRADE
ADIACENTI;
NEL POMERIGGIO, TRA LE 15 E LE 19 È PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE NEL CENTRO
STORICO IN PIAZZA VIDONI. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI IN TUTTA LE
STRADE ADIACENTI IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma