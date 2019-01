Traffico Roma del 22-01-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 07.50 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

C’E’ MOLTO TRAFFICO QUESTA MATTINA SULLE STRADE DELLA CAPITALE E COMPLICE

LA PIOGGIA, NON MANCANO I PROBLEMI.

SIULLA VIA SALARIA SI STANNO FORMANDO CODE DASETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE

VERSO IL CENTRO PER UN CANTIERE PRESENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO R CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA E LAURENTINA;

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE

DEL CENTRO CITTÀ CODA DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;

NEI PRESSI DI PORTAPORTESE, TRAFFICO RALLENTATO IN VIA INDUNO PER UN

INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ VIALE TRASTEVERE

TRAFFICCATA CON CODE LA VIA AURELIA DA MALAGROTTA AL BIVIO PER L’AURELIA

ANTICA

IN PROGRAMMA QUESTA MATTINA A PARTIRE DALLE 08.30 UN CONCORSO PUBBLICO

PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA, PER LA NUMEROSA PRESENZA DI PARTECIPANTI

NON SI ESCLUDONO DIFFICOLT’ DI TRANSITO SULLA VIA PORTUENSE E STRADE

ADIACENTI;

NEL POMERIGGIO, TRA LE 15 E LE 19 È PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE NEL CENTRO

STORICO IN PIAZZA VIDONI. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI IN TUTTA LE

STRADE ADIACENTI IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma