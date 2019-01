Traffico Roma del 22-01-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 8.20 mave

SI ALLUNGANO LE CODE SULLA VIA SALARIA ORA SEGNALATE DA POCO DOPO L’USCITA

DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO AL RACCORDO D VERSO IL CENTRO PER UN

CANTIERE PRESENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE

MA SI ALLUNGANO LE CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA

TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA CASILINA E LAURENTINA; IN ESTERNA

TRA TRA LA PISANA E LA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 TRA

SALARIA E FLAMINIA E TRA LA TRIONFALE E LA VIA AURELIA

SULLA VIA AURELIA LUNGHE CODE DA MALAGROTTA AL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;

PER UN INCIDENTE CODE IN VIA DEL FORTE BRASCHI ALL’ALTEZZA DI VIA MATTIA

BATTISTINI

IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE STADIO DA MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA

MOSCHEA

ED INFINE SULLA METRO A SERVIZIO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

NELLA TRATTA OTTAVIANO-BATTISTINI PER UN GUASTO TECNICO PRESSO LA STAZIONE

DI OTTAVIANO.

Massimo Veschi

