Traffico Roma del 22-01-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 8.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SI ALLUNGANO LE CODE SULLA VIA SALARIA ORA SEGNALATE DA POCO DOPO L’USCITA
DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO AL RACCORDO D VERSO IL CENTRO PER UN
CANTIERE PRESENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE
MA SI ALLUNGANO LE CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA CASILINA E LAURENTINA; IN ESTERNA
TRA TRA LA PISANA E LA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 TRA
SALARIA E FLAMINIA E TRA LA TRIONFALE E LA VIA AURELIA
SULLA VIA AURELIA LUNGHE CODE DA MALAGROTTA AL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;
PER UN INCIDENTE CODE IN VIA DEL FORTE BRASCHI ALL’ALTEZZA DI VIA MATTIA
BATTISTINI
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE STADIO DA MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA
MOSCHEA
ED INFINE SULLA METRO A SERVIZIO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
NELLA TRATTA OTTAVIANO-BATTISTINI PER UN GUASTO TECNICO PRESSO LA STAZIONE
DI OTTAVIANO.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma