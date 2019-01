Traffico Roma del 22-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 9.20 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

DIFFICILE SPOSTARSI QUESTA MATTINA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO,

PIOGGIA E PICCOLI INCIDENTI IL TRAFFICO RISLTA RALLENTATO SU QUASI TUTTO

L’ANELLO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE IN DETTAGLIO:

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA

TIBURTINA E TRA CASILINA E L’ARDEATINA E TRA PONTINA E IL BIVIO PER LA

ROMA FIUMICINO ; IN ESTERNA TRA IL BICIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA

FLAMINIA , ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA TRA LA PISANA E LA PONTINA

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24

CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO VERSO IL

CENTRO A SEGUIRE POI ALTRE CODE DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD , SI STA IN CODA DALLO

SVINCOLO DI SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA TANGENZIALE , LUNGHE CODE PER TRAFFICO

E PICCOLI INCIDENTI DA MONTI TIBURTINI FINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII

DIREZIONE STADIO , NELLO STESSO TRATTO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;

SULLA VIA AURELIA LUNGHE CODE DA MALAGROTTA AL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA

PER UN INCIDENTE CODE IN VIA DEL FORTE BRASCHI ALL’ALTEZZA DI VIA MATTIA

BATTISTINI

SULLA METRO A SERVIZIO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRATTA

OTTAVIANO-BATTISTINI PER UN GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI

OTTAVIANO.

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma