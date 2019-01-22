Traffico Roma del 22-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 9.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
DIFFICILE SPOSTARSI QUESTA MATTINA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO,
PIOGGIA E PICCOLI INCIDENTI IL TRAFFICO RISLTA RALLENTATO SU QUASI TUTTO
L’ANELLO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE IN DETTAGLIO:
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA
TIBURTINA E TRA CASILINA E L’ARDEATINA E TRA PONTINA E IL BIVIO PER LA
ROMA FIUMICINO ; IN ESTERNA TRA IL BICIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA
FLAMINIA , ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA TRA LA PISANA E LA PONTINA
ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24
CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO VERSO IL
CENTRO A SEGUIRE POI ALTRE CODE DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD , SI STA IN CODA DALLO
SVINCOLO DI SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA TANGENZIALE , LUNGHE CODE PER TRAFFICO
E PICCOLI INCIDENTI DA MONTI TIBURTINI FINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII
DIREZIONE STADIO , NELLO STESSO TRATTO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST;
SULLA VIA AURELIA LUNGHE CODE DA MALAGROTTA AL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA
PER UN INCIDENTE CODE IN VIA DEL FORTE BRASCHI ALL’ALTEZZA DI VIA MATTIA
BATTISTINI
SULLA METRO A SERVIZIO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRATTA
OTTAVIANO-BATTISTINI PER UN GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI
OTTAVIANO.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma