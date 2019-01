Traffico Roma del 22-01-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 9.50 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IL SERVIZIO SULLA METRO , ANCORA RALLENTATO IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI PER UN

GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO, ORMAI RISOLTO

DI CERTO NON VA MEGLIO PER CHI INVECE SI TROVA SUL RACCORDO ANULARE DOVE

TRAFFICO, PIOGGIA E PICCOLI INCIDENTI SI RALLENTA SU QUASI TUTTO

L’ANELLO, NELLO SPECIFICO

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA

TIBURTINA E TRA CASILINA E L’ARDEATINA E TRA PONTINA E IL BIVIO PER LA

ROMA FIUMICINO ; IN ESTERNA TRA IL BICIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA

FLAMINIA , TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER

LA A24

CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO VERSO IL

CENTRO A SEGUIRE POI ALTRE CODE DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD , SI STA IN CODA DALLO

SVINCOLO DI SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA TANGENZIALE , LUNGHE CODE PER TRAFFICO

E PICCOLI INCIDENTI DA MONTI TIBURTINI FINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII

DIREZIONE STADIO , NELLO STESSO TRATTO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST; MA SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE

SULLA CARREGGIATA OPPOSTA IN USCITA DA ROMA DALLO SVINCOLO TOGLIATTI AL

RACCORDO ANULARE

SULLA VIA AURELIA LUNGHE CODE DA MALAGROTTA AL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA

PER UN INCIDENTE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI

VIA CASALE DELLA SERGETTA

Massimo Veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma