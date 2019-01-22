Traffico Roma del 22-01-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 9.50 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IL SERVIZIO SULLA METRO , ANCORA RALLENTATO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI PER UN
GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO, ORMAI RISOLTO
DI CERTO NON VA MEGLIO PER CHI INVECE SI TROVA SUL RACCORDO ANULARE DOVE
TRAFFICO, PIOGGIA E PICCOLI INCIDENTI SI RALLENTA SU QUASI TUTTO
L’ANELLO, NELLO SPECIFICO
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA
TIBURTINA E TRA CASILINA E L’ARDEATINA E TRA PONTINA E IL BIVIO PER LA
ROMA FIUMICINO ; IN ESTERNA TRA IL BICIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA
FLAMINIA , TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER
LA A24
CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO VERSO IL
CENTRO A SEGUIRE POI ALTRE CODE DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE
RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD , SI STA IN CODA DALLO
SVINCOLO DI SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA TANGENZIALE , LUNGHE CODE PER TRAFFICO
E PICCOLI INCIDENTI DA MONTI TIBURTINI FINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII
DIREZIONE STADIO , NELLO STESSO TRATTO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST; MA SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE
SULLA CARREGGIATA OPPOSTA IN USCITA DA ROMA DALLO SVINCOLO TOGLIATTI AL
RACCORDO ANULARE
SULLA VIA AURELIA LUNGHE CODE DA MALAGROTTA AL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA
PER UN INCIDENTE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI
VIA CASALE DELLA SERGETTA
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma