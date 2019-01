Traffico Roma del 22-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 11.20 mave

RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO DELLA METRO A ,

IL SERVIZIO PRIMA RALLENTATO TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI E’

IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE

DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE LA ITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL

TRAFFICO STA TORNANDO A SCORRERE REGOLARMENTE ,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA PER INCIDENTE IN DIREZIONE

DEL CENTRO CITTÀ DA TOR CERVARA ALLO SVINCOLO TOGLIATTI

SI STA IN CODA PER INCIDENTE SU VIA TRIONFALE: FRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI

E OSPEDALE S. FILIPPO NERI

IN DIREZIONE CENTRO

QUESTA MATTINA PER LA NUMEROSA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO PUBBLICO

PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI TRANSITO

SULLA VIA PORTUENSE E STRADE ADIACENTI;

NEL POMERIGGIO, TRA LE 15 E LE 19 È PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE NEL CENTRO

STORICO IN PIAZZA VIDONI. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI SULLE STRADE

ADIACENTI IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

