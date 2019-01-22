Traffico Roma del 22-01-2019 ore 12:30
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ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE ,PERMANGONO INVECE
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST.
SI RALLENTA PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI
LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE.
FILE INVECE SUL LUNGOTEVERE A A CAUSA DI LAVORI DA PIAZZA DELLA ROVERE E
PONTE PALATINO VERSO PONTE TESTACCIO.
ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO CITTA’.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO DA QUESTA MATTINA UN CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA
NUOVA FIERA DI ROMA, PER LA NUMEROSA PRESENZA DI PARTECIPANTI NON SI
ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA PORTUENSE E STRADE ADIACENTI;
SONO IN PROGRAMMA ALTRE SESSIONI PER LA GIORNATA DI DOMANI MERCOLEDI’ 23
GENNAIO E DOPODOMANI GIOVEDI’ 24 GENNAIO.
NEL POMERIGGIO, TRA LE 15 E LE 19 È PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE NEL CENTRO
STORICO IN PIAZZA VIDONI. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI SULLE STRADE
ADIACENTI IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO
ITALICO PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL
LED. DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA CORSO DI FRANCIA A
VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO VIA SALARIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma