Traffico Roma del 22-01-2019 ore 12:30

ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE ,PERMANGONO INVECE

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

EST.

SI RALLENTA PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI

LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE.

FILE INVECE SUL LUNGOTEVERE A A CAUSA DI LAVORI DA PIAZZA DELLA ROVERE E

PONTE PALATINO VERSO PONTE TESTACCIO.

ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO CITTA’.

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO DA QUESTA MATTINA UN CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA

NUOVA FIERA DI ROMA, PER LA NUMEROSA PRESENZA DI PARTECIPANTI NON SI

ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA PORTUENSE E STRADE ADIACENTI;

SONO IN PROGRAMMA ALTRE SESSIONI PER LA GIORNATA DI DOMANI MERCOLEDI’ 23

GENNAIO E DOPODOMANI GIOVEDI’ 24 GENNAIO.

NEL POMERIGGIO, TRA LE 15 E LE 19 È PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE NEL CENTRO

STORICO IN PIAZZA VIDONI. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI SULLE STRADE

ADIACENTI IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO

ITALICO PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL

LED. DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA CORSO DI FRANCIA A

VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO VIA SALARIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma