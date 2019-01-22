Traffico Roma del 22-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 13.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A
CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO DELLA METRO A ,
IL SERVIZIO PRIMA RALLENTATO TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI E’
IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE
DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE LA ITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL
TRAFFICO STA TORNANDO A SCORRERE REGOLARMENTE ,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA PER INCIDENTE IN DIREZIONE
DEL CENTRO CITTÀ DA TOR CERVARA ALLO SVINCOLO TOGLIATTI
SI STA IN CODA PER INCIDENTE SU VIA TRIONFALE: FRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI
E OSPEDALE S. FILIPPO NERI
IN DIREZIONE CENTRO
QUESTA MATTINA PER LA NUMEROSA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO PUBBLICO
PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI TRANSITO
SULLA VIA PORTUENSE E STRADE ADIACENTI;
NEL POMERIGGIO, TRA LE 15 E LE 19 È PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE NEL CENTRO
STORICO IN PIAZZA VIDONI. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI SULLE STRADE
ADIACENTI IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
Massimo Veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma