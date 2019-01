Traffico Roma del 22-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 15.20 I.V

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

L’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA E PRENESTINA

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

IN DIREZIONE CENTRO

AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA

AVICENNA

A PRIMAVALLE INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA INCROCIO VIA GUIDO CALCAGNI

POSSIBILI RALLENTAMENTI

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SANTI COSMA E DAMIANO INCROCIO CON VIA CASSIA SI

TRATTA ANCHE IN QUESTO CASO DI INCIDENTE

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO

IN VIA CASSIA DIREZIONE RACCORDO ANULARE A PARTIRE DA VIA MASSAROSA

RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA

DIREZIONE SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI. PER INCIDENTE. IN VIA SICULIANA ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA

