Traffico Roma del 22-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 15.20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ ACI…
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
L’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA E PRENESTINA
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
IN DIREZIONE CENTRO
AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA
AVICENNA
A PRIMAVALLE INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA INCROCIO VIA GUIDO CALCAGNI
POSSIBILI RALLENTAMENTI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SANTI COSMA E DAMIANO INCROCIO CON VIA CASSIA SI
TRATTA ANCHE IN QUESTO CASO DI INCIDENTE
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO
IN VIA CASSIA DIREZIONE RACCORDO ANULARE A PARTIRE DA VIA MASSAROSA
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI. PER INCIDENTE. IN VIA SICULIANA ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma