Traffico Roma del 22-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 16.50 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ ACI…

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRAE DELLA CAPITALE

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORNO ANULARE TRA IL

BIVIO PER LA ROMA E VIA PRENESTINA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO SAN

GIOVANNI

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PRENESTINA BIS IN PROSSIMITA DI VIALE

MARISA BELLISARIO VERSO VIA PRENESTINA

TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA

SALARIA E DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA ROMA LA’QUILA IL TUTTO VERSOO SAN

GIOVANNI

PER UNA MANIFESTAZIONE IN CENTRO, IN PIAZZA VIDONI, FINO ALLE 19 SONO

POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ZONE CIRCOSTANTII

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma