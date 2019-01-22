Traffico Roma del 22-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 16.50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ ACI…
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRAE DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORNO ANULARE TRA IL
BIVIO PER LA ROMA E VIA PRENESTINA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO SAN
GIOVANNI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PRENESTINA BIS IN PROSSIMITA DI VIALE
MARISA BELLISARIO VERSO VIA PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA
SALARIA E DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA ROMA LA’QUILA IL TUTTO VERSOO SAN
GIOVANNI
PER UNA MANIFESTAZIONE IN CENTRO, IN PIAZZA VIDONI, FINO ALLE 19 SONO
POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ZONE CIRCOSTANTII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma