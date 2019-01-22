Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 17.50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ ACI…
CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
NOMENTANA E PRENESTINA
INEVITABILI LE RIPERCUSSSIONI ANCHE PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL
PERCORSO URBANO DELLA A24 E DIRETTO SUL RACCORDO: CODE A PARTIRE DA VIALE
PALMIRO TOGLIATTI
PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA TIBURTINA
SI REGISTRANO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CHIUSA PER UN INCIDENTE VIA PRENESTINA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
DIREZIONE VIA PRENESTINA
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA
TIBURTINA ALLA ROMA L’AQUILA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO IN PROSSIMITÀ DI VIA
TIBURTINA DIREZIONE VIA TIBURTINA
TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE MAZZINI E PONTE PALATINO
DIREZIONE PONTE TESTACCIO
ALL’APPIO LATINO CODE IN VIA CILICIA TRA VIA APPIA ANTICA E PIAZZA GALERIA
DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA APPIA PIGNATELLI DA VICOLO DELLA BASILICA A VIA
DELL’ALMONE VERSO VIA APPIA NUOVA
CODE A TRATTI IN VIA CASSIA DALL’OSPEDALE VILLA SAN PIETRO E VIA DI
GROTTAROSSA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma