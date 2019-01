Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 17.50 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ ACI…

CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

NOMENTANA E PRENESTINA

INEVITABILI LE RIPERCUSSSIONI ANCHE PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL

PERCORSO URBANO DELLA A24 E DIRETTO SUL RACCORDO: CODE A PARTIRE DA VIALE

PALMIRO TOGLIATTI

PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA TIBURTINA

SI REGISTRANO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CHIUSA PER UN INCIDENTE VIA PRENESTINA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

DIREZIONE VIA PRENESTINA

RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI

SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA

TIBURTINA ALLA ROMA L’AQUILA

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO IN PROSSIMITÀ DI VIA

TIBURTINA DIREZIONE VIA TIBURTINA

TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE MAZZINI E PONTE PALATINO

DIREZIONE PONTE TESTACCIO

ALL’APPIO LATINO CODE IN VIA CILICIA TRA VIA APPIA ANTICA E PIAZZA GALERIA

DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA APPIA PIGNATELLI DA VICOLO DELLA BASILICA A VIA

DELL’ALMONE VERSO VIA APPIA NUOVA

CODE A TRATTI IN VIA CASSIA DALL’OSPEDALE VILLA SAN PIETRO E VIA DI

GROTTAROSSA DIREZIONE RACCORDO ANULARE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma