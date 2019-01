Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC

CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

NOMENTANA E PRENESTINA .

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24

DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI

IMMISSIONE SUL RACCORDO

PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA TIBURTINA

SI REGISTRANO CODE DA TOR CERVARA E DA SETTECAMINI VERSO IL RACCORDO

ANULARE

RIAPERTA DA POCO LA PRENESTINA BIS RIMASTA CHIUSA PER INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DELLO SV PER IL RACCORDO ANULARE. STA RIPRENDENDO LA

CIRCOAZIONE CON RALLENTAMENTI INEVITABILI ,SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA

INTERNA E SULLA PRENESTINA

TRAFFICO IN TANGENZIALE SOPRATTUTTO VERSO SAN GIOVANNI CON CODE TRA VIALE

DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA, TRA NOMENTANA E LO SV PER LA A24 E TRA

PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA

MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma