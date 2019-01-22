Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ ACI…
CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
NOMENTANA E PRENESTINA .
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24
DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI
IMMISSIONE SUL RACCORDO
PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA TIBURTINA
SI REGISTRANO CODE DA TOR CERVARA E DA SETTECAMINI VERSO IL RACCORDO
ANULARE
RIAPERTA DA POCO LA PRENESTINA BIS RIMASTA CHIUSA PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DELLO SV PER IL RACCORDO ANULARE. STA RIPRENDENDO LA
CIRCOAZIONE CON RALLENTAMENTI INEVITABILI ,SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA
INTERNA E SULLA PRENESTINA
TRAFFICO IN TANGENZIALE SOPRATTUTTO VERSO SAN GIOVANNI CON CODE TRA VIALE
DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA, TRA NOMENTANA E LO SV PER LA A24 E TRA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA
MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma