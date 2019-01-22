Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ ACI…
CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA NOMENTANA E
PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI ROMA
IN VIA TIBURTINA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA E DA
SETTECAMINI AL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
CODE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO DA VIA FILOTTRANO A VIA TIBURTINA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA
CESARINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A TRATTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E E VIA
SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI
ALL’APPIO LATINO DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN VIA CILICIA CODE DA VIA
CRISTOFORO COLOMBO A PIAZZA GALERIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO
TRAFFICO INTENSO E CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
RALLENTAMENTI IN VIA DI BOCCEA DA VIA DI TORREVECCHIA A VIA ULRICO HOEPLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma