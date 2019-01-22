Traffico Roma del 22-01-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ ACI…
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL
RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA
IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO E CODE A TRTTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIALE
PALMIRO TOGLIATTI A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DIQUINTO A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANI
CODE PER TRAFFICO E LAVORI IN VIA DI BOCCEA DA VIA DI TORREVECCHIA A VIA
ULRICO HOEPLI DIREZIONE FUOORI ROMA
CODE A TRATTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA
DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
VERSO OSTIA CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
MALAFEDE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma