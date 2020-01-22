Traffico Roma del 22-01-2020 ore 07:30
Più informazioni su
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A SEGUIRE DA CORSO FRANCIA
ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A
SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. DEVIAZIONI
POSSIBILI IN VIA TRIONFALE, VIA DELLA CAMILLUCCIA O IN VIA CORTINA
D’AMPEZZO, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI IN TUTTO IL QUADRANTE NORD.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, SULLA
VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A
VIA DI MALAFEDE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma