Traffico Roma del 22-01-2020 ore 08:00
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE SINO A LARGO
PASSAMONTI E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, MENTRE VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A
SEGUIRE DA CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI
VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL
LATTE, E DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA DEL PESCACCIO.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma