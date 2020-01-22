Traffico Roma del 22-01-2020 ore 09:00
Più informazioni su
incidente sulla Via Trionfale in Prossimità di Viale dei Monfortani in
direzione G.R.A: inevitabili i disagi in tutta la zona di sant’onofrio.
CRITICA LA SITUAZIONE AL GIANICOLENSE DOVE PER URGENTI LAVORI LA NOTTE
SCORSA SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA OTTAVIO GASPARRI TRA LA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E VIA VITELLIA, CI TROVIAMO A RIDOSSO DI
VILLA PAMPHILI- IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA, RIPERCUSSIONI
AL CASALETTO E IN VIA SILVESTRI, VIA CASETTA MATTEI E IN VIA DEI COLLI
PORTUENSI.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE DAL BIVIO CON L’A24 SINO A
LARGO PASSAMONTI E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, MENTRE VERSO LO
STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A
SEGUIRE DA CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI
VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma