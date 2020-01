Traffico Roma del 22-01-2020 ore 09:00

incidente sulla Via Trionfale in Prossimità di Viale dei Monfortani in

direzione G.R.A: inevitabili i disagi in tutta la zona di sant’onofrio.

CRITICA LA SITUAZIONE AL GIANICOLENSE DOVE PER URGENTI LAVORI LA NOTTE

SCORSA SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA OTTAVIO GASPARRI TRA LA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E VIA VITELLIA, CI TROVIAMO A RIDOSSO DI

VILLA PAMPHILI- IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA, RIPERCUSSIONI

AL CASALETTO E IN VIA SILVESTRI, VIA CASETTA MATTEI E IN VIA DEI COLLI

PORTUENSI.

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE DAL BIVIO CON L’A24 SINO A

LARGO PASSAMONTI E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, MENTRE VERSO LO

STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A

SEGUIRE DA CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI

VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

