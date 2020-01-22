Traffico Roma del 22-01-2020 ore 09:30
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INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN ZONA LA GIUSTINIANA ALTEZZA VIA CAPPELLETTA
GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA
BRACCIANENSE.
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA TRIONFALE IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEI MONFORTANI
IN DIREZIONE G.R.A: INEVITABILI I DISAGI IN TUTTA LA ZONA DI SANT’ONOFRIO.
ALTRO INCIDENTE SU Via della Pisana ALL’ALTEZZA DI Via Pietro Tenerani, CI
TROVIAMO IN PROSSIMITà DI Via di Bravetta: TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA
AURELIA ANTICA E VIALE MORETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CRITICA LA SITUAZIONE AL GIANICOLENSE DOVE PER URGENTI LAVORI LA NOTTE
SCORSA SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA OTTAVIO GASPARRI TRA LA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E VIA VITELLIA, ZONA VILLA PAMPHILI. IL
TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA,
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIALE DI
TOR DI QUINTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII; GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È
CHIUSA A SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
AL PIGNETO AVVIATO IL CANTIERE NELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA:
IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA L’AQUILA, E IL SENSO UNICO
DI MARCIA SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST DA VIA PRENESTINA A VIA
CASILINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma