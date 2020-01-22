Traffico Roma del 22-01-2020 ore 10:30
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AL PINCIANO traffico rallentato PER UN veicolo FERMO in panne IN Via Ulisse
Aldrovandi fra Via Giuseppe Mangili e Viale Gioacchino Rossini in direzione
Via Mercadante.
ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO
TENERANI, CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DI VIA DI BRAVETTA: TRAFFICO
CONGESTIONATO TRA VIALE MORETTI E VIA AURELIA ANTICA IN QUEST’ULTIMA
DIREZIONE.
AL GIANICOLENSE PER LAVORI URGENTI SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA
OTTAVIO GASPARRI TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E VIA VITELLIA, IL
TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA DI VILLA PAMPHILI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA,
DIREZIONE PONTINA.
RICORDIAMO LA CHIUSURA, PER LAVORI, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, A
SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
AL PIGNETO AVVIATO IL CANTIERE NELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA:
IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA L’AQUILA, E IL SENSO UNICO
DI MARCIA SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST DA VIA PRENESTINA A VIA
CASILINA.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma