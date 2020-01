Traffico Roma del 22-01-2020 ore 10:30

AL PINCIANO traffico rallentato PER UN veicolo FERMO in panne IN Via Ulisse

Aldrovandi fra Via Giuseppe Mangili e Viale Gioacchino Rossini in direzione

Via Mercadante.

ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO

TENERANI, CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DI VIA DI BRAVETTA: TRAFFICO

CONGESTIONATO TRA VIALE MORETTI E VIA AURELIA ANTICA IN QUEST’ULTIMA

DIREZIONE.

AL GIANICOLENSE PER LAVORI URGENTI SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA

OTTAVIO GASPARRI TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E VIA VITELLIA, IL

TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA DI VILLA PAMPHILI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA,

DIREZIONE PONTINA.

RICORDIAMO LA CHIUSURA, PER LAVORI, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, A

SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

AL PIGNETO AVVIATO IL CANTIERE NELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA:

IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA L’AQUILA, E IL SENSO UNICO

DI MARCIA SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST DA VIA PRENESTINA A VIA

CASILINA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma