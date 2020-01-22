Traffico Roma del 22-01-2020 ore 11:30
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AI PARIOLI, PER LAVORI DI POTATURA, RALLENTAMENTI SU Viale dei Parioli fra
Viale Maresciallo Pilsudski e Via Umberto Boccioni in ENTRAMBE LE
direzionI.
AL GIANICOLENSE PER LAVORI URGENTI è CHIUSA VIA OTTAVIO GASPARRI, TRA LA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E VIA VITELLIA, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO
IN TUTTA LA ZONA DI VILLA PAMPHILI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN
INCIDENTE AVVENUTO IN Piazza Carlo Alberto Scotti.
RICORDIAMO LA CHIUSURA, PER LAVORI, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, A
SALIRE, OVVERO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
AL PIGNETO AVVIATO IL CANTIERE NELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA:
IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA L’AQUILA, MENTRE DA DOMANI
TRANSITO A SENSO UNICO DI MARCIA SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST DA VIA
PRENESTINA A VIA CASILINA.
ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU Via Cristoforo Colombo ALL’IIntersezione CON
Via di Acilia: traffico rallentato DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE VERSO
L’EUR.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma