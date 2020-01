Traffico Roma del 22-01-2020 ore 11:30

AI PARIOLI, PER LAVORI DI POTATURA, RALLENTAMENTI SU Viale dei Parioli fra

Viale Maresciallo Pilsudski e Via Umberto Boccioni in ENTRAMBE LE

direzionI.

AL GIANICOLENSE PER LAVORI URGENTI è CHIUSA VIA OTTAVIO GASPARRI, TRA LA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E VIA VITELLIA, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO

IN TUTTA LA ZONA DI VILLA PAMPHILI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN

INCIDENTE AVVENUTO IN Piazza Carlo Alberto Scotti.

RICORDIAMO LA CHIUSURA, PER LAVORI, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, A

SALIRE, OVVERO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

AL PIGNETO AVVIATO IL CANTIERE NELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA:

IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA L’AQUILA, MENTRE DA DOMANI

TRANSITO A SENSO UNICO DI MARCIA SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST DA VIA

PRENESTINA A VIA CASILINA.

ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU Via Cristoforo Colombo ALL’IIntersezione CON

Via di Acilia: traffico rallentato DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE VERSO

L’EUR.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

