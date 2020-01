Traffico Roma del 22-01-2020 ore 14:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO

URBANO DELLA A24.

TRAFFICO REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULL’INTERO TRATTO DELLA

TANGENZIALE EST.

IN ZONA GIANICOLENSE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PIAZZA MADONNA DELLE

SALETTE, VICINO VIA FABIOLA. NEL QUARTIERE TRIESTE, PER LA STESSA CAUSA,

SONO POSSIBILI RALLENTAMETI SU VIA SALARIA, ALTEZZA VIA FILOMARINO.

PER LAVORI DI POTATURA IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,

TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA. RALLENTAMENTI ANCHE

PER CHI GUIDA VERSO OSTIA.

RICORDIAMO CHIUSA, FINO AL TERMINE DEI LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO

TRATTO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma