Traffico Roma del 22-01-2020 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER I POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO, A
CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA NOMENTANA E IL BIVIO
PER LA A24 ROMA-TERAMO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E POSSIBILI RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24, DA VIA PALMIRO TOGLIATTI AL GRA, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRAFFICO INTENSO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI.
IN ZONA PRATI, RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA SALARIA, TRA LA
TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL GRA. POSSIBILI DISAGI,
PER LO STESSO MOTIVO, NEL QUARTIERE TRIESTE, SU VIA NEMORENSE, ALTEZZA VIA
BACCHIGLIONE.
PER LAVORI DI POTATURA IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,
TRA VIA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA. CODE ANCHE PER
CHI GUIDA VERSO OSTIA, DOPO LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHIUSA, FINO AL TERMINE DEI LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO
TRATTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma