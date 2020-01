Traffico Roma del 22-01-2020 ore 16:30

PER LAVORI DI POTATURA, CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI

ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA. CODE ANCHE PER CHI GUIDA

VERSO OSTIA, DOPO LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE.

IMPORTANTI LAVORI IN CORSO PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. LE OPERE DI

MANUTENZIONE PER IL MANTO STRADALE E PER IL RIVESTIMENTO INTERNO DELLA

GALLERIA STESSA, COMPORTANO LA CHIUSURA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA

DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO. LA RIAPERTURA PREVISTA,

SALVO MODIFICHE, PER IL MESE DI APRILE.

LAVORI DI ASFALTATURA E CHIUSURE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DI VIALE DEL

MURO TORTO A PARTITE DA QUESTA SERA, FINO AL 25 GENNAIO, MA UNICAMENTE

DALLE 22:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.

NELLA STESSA FASCIA ORARIA CHIUSO IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO CORSO

D’ITALIA, PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALA IN DIREZIONE DEL MURO TORTO E

VIA LUISA DI SAVOIA.

DA DOMANI, GIOVEDÌ 23 GENNAIO, IMPORTANTI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

AMBIENTALE PER LA ZONA DEL PIGNETO.

PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI, SENSO UNICO DI MARCIA SULLA

CIRCONAVALLAZIONE CASILINA, TRATTO ADIACENTE FERMATA METRO C PIGNETO, DA

VIA CASILINA A VIA PRENESTINA.



———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma