Traffico Roma del 22-01-2020 ore 17:00

SU VIA U VIA DI TORREVECCHIA PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO

ALTEZZA VIA GIROLAMO CHINUCCI

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANUALRE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMNENTANA E CASILINA E LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA

BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR

CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA

SULLA TANGENZIALE EST FILE PER TRAFFICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA

E TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO SAN GIOVANNI.

PER LAVORI DI POTATURA IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,

TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA. CODE ANCHE VERSO

OSTIA, DOPO LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE.

CHIUSA LO RICORDIAMO FINO AL TERMINE DEI LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, A SALIRRE TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI

