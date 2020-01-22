Traffico Roma del 22-01-2020 ore 17:00
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SU VIA U VIA DI TORREVECCHIA PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO
ALTEZZA VIA GIROLAMO CHINUCCI
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANUALRE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMNENTANA E CASILINA E LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR
CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA
SULLA TANGENZIALE EST FILE PER TRAFFICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA
E TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO SAN GIOVANNI.
PER LAVORI DI POTATURA IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,
TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA. CODE ANCHE VERSO
OSTIA, DOPO LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE.
CHIUSA LO RICORDIAMO FINO AL TERMINE DEI LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, A SALIRRE TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma