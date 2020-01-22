Traffico Roma del 22-01-2020 ore 17:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA
ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA
GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E CASILINA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, A PARTIRE DA VIALE
DELLA SERENISSIMA FINO ALL’INGRESSO DEL GRA.
CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
SALARIA, VERSO LA TANGENZIALE EST, DOVE, SUCCESSIVAMENTE, C’È TRAFFICO
INTENSO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA A24, IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
ORARIO DI PUNTA E CIRCOLAZIONE RALLENTATA SU VIA CASAL DEL MARMO, VIA
TRIONFALE E SU VIA CASSIA.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, I LAVORI DI POTATURA, HANNO RALLENTATO
ULTERIORMENTE IL TRAFFICO DAL PRIMO POMERIGGIO, PRUDENZA DUNQUE TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.
INFINE, RICORDIAMO CHIUSO QUESTA SERA PER LAVORI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA
SUD, L’ALLACCIAMENTO CON LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULARE. DALLE 21 ALLE 5 DEL MATTINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma