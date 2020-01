Traffico Roma del 22-01-2020 ore 17:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA

ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA

GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E CASILINA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, A PARTIRE DA VIALE

DELLA SERENISSIMA FINO ALL’INGRESSO DEL GRA.

CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA

SALARIA, VERSO LA TANGENZIALE EST, DOVE, SUCCESSIVAMENTE, C’È TRAFFICO

INTENSO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA A24, IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI.

ORARIO DI PUNTA E CIRCOLAZIONE RALLENTATA SU VIA CASAL DEL MARMO, VIA

TRIONFALE E SU VIA CASSIA.

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, I LAVORI DI POTATURA, HANNO RALLENTATO

ULTERIORMENTE IL TRAFFICO DAL PRIMO POMERIGGIO, PRUDENZA DUNQUE TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.

INFINE, RICORDIAMO CHIUSO QUESTA SERA PER LAVORI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA

SUD, L’ALLACCIAMENTO CON LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO

ANULARE. DALLE 21 ALLE 5 DEL MATTINO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

