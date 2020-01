Traffico Roma del 22-01-2020 ore 18:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA

ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA

GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E CASILINA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, MA SENZA PARTICOLARI DIAGI, SUL PERCORSO CITTADINO

DELLA A24, A PARTIRE DA VIALE DELLA SERENISSIMA FINO ALL’INGRESSO DEL GRA.

CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA

SALARIA, VERSO LA TANGENZIALE EST, DOVE, SUCCESSIVAMENTE, C’È TRAFFICO

INTENSO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA A24, IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI.

SI RALLENTA SU VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST,

IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE E SU VIA

OSTIENSE, DA PRIMA DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO

OSTIA.

CONTINUANO I RALLENTAMENTI SU VIA CASAL DEL MARMO, VIA TRIONFALE E SU VIA

CASSIA.

TORNIAMO, PRIMA DI SALUTARCI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER RICORDARVI LA

CHIUSURA DEL TRATTO, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TRIONFALE E CASSIA, DALLE

21:30 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma