Traffico Roma del 22-01-2020 ore 18:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA
ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA
GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E CASILINA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, MA SENZA PARTICOLARI DIAGI, SUL PERCORSO CITTADINO
DELLA A24, A PARTIRE DA VIALE DELLA SERENISSIMA FINO ALL’INGRESSO DEL GRA.
CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
SALARIA, VERSO LA TANGENZIALE EST, DOVE, SUCCESSIVAMENTE, C’È TRAFFICO
INTENSO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA A24, IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
SI RALLENTA SU VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST,
IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE E SU VIA
OSTIENSE, DA PRIMA DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO
OSTIA.
CONTINUANO I RALLENTAMENTI SU VIA CASAL DEL MARMO, VIA TRIONFALE E SU VIA
CASSIA.
TORNIAMO, PRIMA DI SALUTARCI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER RICORDARVI LA
CHIUSURA DEL TRATTO, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TRIONFALE E CASSIA, DALLE
21:30 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma