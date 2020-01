Traffico Roma del 22-01-2020 ore 19:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE COMUNQUE NON

CI SONO PARTICOLARI DISAGI PER CHI SI TROVA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, E TRA CASSIA E PRENESTINA SULLA

CARREGGIATA INTERNA.

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI E IL GRA, VERSO QUEST’ULTIMO, MENTRE IN DIREZIONE ROMA SI

RALLENTA DA PORTONACCIO FINO ALLA TANGENZIALE EST.

DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, MAGGIORMENTE

CONCENTRATI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E NELLA

STESSA DIREZIONE VA MEGLIO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA IN

PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA A24.

NEL QUARTIERE FLAMINIO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO,

ALTEZZA PONTE RISORGIMENTO. MIGLIORA INVECE IL TRAFFICO SULLA VIA

BRACCIANENSE, DOPO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA VICINO

LA GALLERIA. PER LA STESSA CAUSA, SONO POSSIBILI DISAGI A OSTIA, SU VIA

DELLE CANARIE, ALTEZZA VIA DEL MARE.

TORNIAMO, PRIMA DI SALUTARCI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER RICORDARVI LA

CHIUSURA DEL TRATTO, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TRIONFALE E CASSIA, DALLE

21:30 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.



AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma