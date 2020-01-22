Traffico Roma del 22-01-2020 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA
ESTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA SANT’ALESSANDRO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL
PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DOVE LA CIRCOLAZIONE È TORNATA AD
INTENSIFICARSI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI, FINO AL BIVIO DEL RACCORDO
ANULARE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRAFFICO INTENSO SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E NELLA STESSA
DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E
VIALE CASTRENSE.
SULLA SS148 PONTINA, SI VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA VIA MONTE
D’ORO E POMEZIA CENTRO, VERSO LATINA.
SI RALLENTA, PER TRAFFICO INTENSO, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA IL GRA E
VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA, E ANCORA SU VIA PONTINA, TRA SPINACETO E LA
COLOMBO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TORNIAMO INFINE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER RICORDARVI LA CHIUSURA DEL
TRATTO, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TRIONFALE E CASSIA, DALLE 21:30 ALLE
06:00 DI DOMANI MATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma