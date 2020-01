Traffico Roma del 22-01-2020 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA

ESTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA SANT’ALESSANDRO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL

PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DOVE LA CIRCOLAZIONE È TORNATA AD

INTENSIFICARSI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI, FINO AL BIVIO DEL RACCORDO

ANULARE.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRAFFICO INTENSO SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA

CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E NELLA STESSA

DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E

VIALE CASTRENSE.

SULLA SS148 PONTINA, SI VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA VIA MONTE

D’ORO E POMEZIA CENTRO, VERSO LATINA.

SI RALLENTA, PER TRAFFICO INTENSO, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA IL GRA E

VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA, E ANCORA SU VIA PONTINA, TRA SPINACETO E LA

COLOMBO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TORNIAMO INFINE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER RICORDARVI LA CHIUSURA DEL

TRATTO, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TRIONFALE E CASSIA, DALLE 21:30 ALLE

06:00 DI DOMANI MATTINA.

